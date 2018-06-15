〈南部〉憂心強降雨 仁德、新化逾萬沙包備戰

2018-06-15

〔記者吳俊鋒、王俊忠／台南報導〕台灣西南部海面發展出熱帶性低氣壓，對抗西南季風或梅雨鋒面的型態，有機會轉為防颱，以往容易因河川氾濫成災的仁德、新化等區，公所緊急調集逾一萬七千個沙包，全力備戰。

南區氣象中心技正黃文亭表示，形成的熱帶性低氣壓，未來預計往東北東移動，一旦發展為颱風，就有發布颱風警報可能，該有的防颱準備工作不要輕忽。

近日逢大潮 低窪地區多留心

黃文亭說，隨著熱帶性低氣壓的移動，雨勢也會更往北，台南的雨勢會逐漸增大，從昨晚到今晨要留意強降雨狀況，近日是大潮期間，台南沿海滿潮時間點約在每天上午，若滿潮時遇上強降雨，可能造成排水不易，低窪及沿海地區須注意積水、淹水情況。

昨天晚間八點許，代理市長李孟諺到消防局召開第二次防災工作會議，密切注意鋒面動態。

以往豪雨時，仁德區因三爺溪暴漲，容易造成淹水，公所調集了一萬個沙包，昨天已有民眾與廠商前往領取、搬運。

即將退休的仁德區長郭鴻儀，昨天仍堅守崗位，巡視轄內各抽水站，以及重要佈點的抽水機，瞭解設備運轉狀況，還有人員待命的情形，他指出，仁德區內三爺溪、港尾溝溪流域，共有正義、田厝、土庫、二層行以及保安等五座抽水站，都已試運轉，全面待命；而公所管理的四十部移動式與沉水式抽水機，也完成佈點，發揮防災功能。

至於有虎頭溪、鹽水溪上游流經的新化區，對於鋒面或低氣壓可能帶來的雨勢，公所也不敢小覷，準備了逾七千個沙包，提供民眾領取，協助居家防災。