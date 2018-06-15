〈南部〉《台南》台灣三部曲園區 市府將與台糖談合作

2018-06-15

政院列政府重大建設計畫

〔記者劉婉君／台南報導〕電影導演魏德聖籌拍《台灣三部曲》，選定後壁區烏樹林台糖地，擬重現熱蘭遮城與大員街市等，並在電影拍攝結束後，做為歷史文化園區。行政院十三日通過「台灣三部曲歷史文化園區」列為政府重大建設計畫，文化局預計六月底同步展開與台糖洽談土地合作案及地方說明會，希望能在今年底進行第二階段的招商公告。

位於後壁蘭花科技園區旁

「台灣三部曲歷史文化園區」規劃面積一百一十八公頃，選定的地點位於後壁蘭花科技園區旁，目前由地主台糖種植林木，為非都市計畫土地，文化局長葉澤山表示，行政院核准為政府重大建設計畫後，文化局即可開始與台糖洽談土地問題，希望能比照安南區天馬電台舊址，由市府與地主合作開發的模式進行。

預計2024年完成相關建設

為了讓當地民眾了解計畫內容，六月底前也會到後壁辦理說明會，了解地方民眾的意見，做為第二階段招商的參考。

葉澤山說，希望該計畫能於明年進行議約及簽約，接著展開環境影響評估作業，預計二○二四年完成相關建設。計畫引進跨界人才投入，包括復刻台江內海、重現西拉雅語、歷史考據等，未來不僅是電影的主題園區，相信也有助於區域排水問題的改善、歷史文化的研究保存、讓西拉雅族語復活及影視音人才的培育。

《台灣三部曲》是魏德聖在二○○一年完成的劇本，背景為距今四百年前的十七世紀大航海時代，將分別從荷蘭人、漢人及西拉雅族人的角度，帶觀眾走進台灣初生的時空，述說台灣在世界史偉大時代的故事。

將打造熱蘭遮城、普羅民遮城

魏德聖規劃打造台江內海、熱蘭遮城（今安平古堡）及普羅民遮城（今赤嵌樓）、昔日的西拉雅部落，營造出大航海時代的台灣真實情境。

相關經費估計高達百億元，魏德聖以募資方式籌措資金，並以十七世紀荷蘭東印度公司的股東「十七紳士」，分為紳士、騎士、勇士等不同的投資方式，紳士計畫將尋找十七位大企業家，騎士計畫希望集結一千名中小企業投資人，勇士計畫則預計集結十萬名影迷一起加入，期盼能結合眾人力量完成。