〈南部〉視野輔助系統 公車明年底全裝設

2018-06-15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市公車目前僅四分之一裝設行車視野輔助系統，但比例已是全國最高，為避免視線死角，造成交通事故，高雄市交通局要求公車業者，須於明年底前全數裝設行車視野輔助系統。

南台灣客運公司一輛公車，於六月十三日上午疑似視線死角，不慎擦撞走在斑馬線上的女子，造成女子右腳掌被公車右後輪輾過，幸好送醫並無大礙。

針對南台灣客運的行車疏失，高雄市交通局已依規定裁罰，同時納入公車服務品質評鑑制度予以審核，要求業者加強教育訓練。

目前約二十五％已裝設 全國最高

交通局運輸管理科科長黃信穎指出，高市府從二○一六年起，就要求客運業者添購新車時，須加裝行車視野輔助系統，統計目前高雄市公車約九九○輛，約二十五％已裝設，比例全國最高。

交通局表示，大型車轉彎及倒車時，容易造成視線死角，裝設行車視野輔助系統後，駕駛可透過螢幕或雷達警報器，偵測到原本視線死角處可能存在的人、車，可有效降低肇事率。

配合交通部公路總局政策，針對使用中的大型車輛，規劃於二○二○年元旦起，須加裝行車視野輔助系統並列為定期檢驗項目，高雄市交通局已要求公車須於明（二○一九）年底前，全數裝設行車視野輔助系統。

一套三萬 可補助一五六八○元

目前公車的視野輔助系統，市價一套約三萬元，交通部公布的補助作業原則，標準型行車視野輔助系統可補助一五六八○元，已有不少公車業者提出申請。