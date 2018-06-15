〈南部〉水情未解渴 葉菜類先漲2成

2018-06-15

市府預測今雨勢會變大

〔記者陳文嬋／高雄報導〕梅雨鋒面及西南氣流夾擊，高雄昨下起間歇性大雨，但南台灣集水區雨勢不大，水情仍未「解渴」，市府預測今雨勢會變大，半日累計雨量可達二百多毫米，國軍已進駐山區待命；高雄菜價昨微幅上漲，以葉菜類漲二成最多，尚無災情、災損發生。

氣象局針對南台灣發布豪雨特報，嚴重恐有致災性豪雨，高雄昨下起間歇性大雨，時雨量大約二十至四十毫米，以三民區三十多毫米最大，日雨量以三民區六十毫米最多，山區最多是大樹區三十多毫米，雨勢大多集中在平地，山區大約平地一半。

高屏溪流量昨上升至每秒四十八噸，但台南水庫集水區降雨不到十毫米，仰賴高雄山區引水挹注南化水庫；市府水利局委託成大防災中心預測，昨晚至今日清晨將是高雄降雨最劇烈時段，半日累積雨量可達二百二十毫米，加上又適逢大潮，提醒民眾小心。

蔬菜到貨量減少 高麗菜漲3成

值得一提的是，高雄果菜市場供貨量較前天減少一成，蔬菜平均價格近二十六元，比前天上漲五％，以葉菜類漲二成最多，到貨量減少近一成四，其中高麗菜漲了三成。

民政局表示，高雄易致災地區，保全戶人數有九千多人，其中山區保全戶人數有四千多人，另洗腎病患及孕婦共一百四十四人，昨先行預防性撤離三十八人，其餘人員將視天候狀況安置或依親，一旦雨勢變大將強制撤離。