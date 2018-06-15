〈南部〉屏東暴雨 台17線佳冬段一度封閉

2018-06-15

水利署對佳冬鄉 發布一級淹水警戒

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東地區受到熱帶低氣壓接近及西南氣流影響，佳冬地區時雨量昨上午曾高達四十三．五毫米，造成台十七線一度封閉通行，經濟部水利署已針對佳冬鄉發布一級淹水警戒，屏東縣長潘孟安前往視察林邊、佳冬等沿海抽水機佈建及運作情形，要求現場工作人員嚴陣以待。

春日鄉士文村 今停班停課

昨天累積雨量高達二六七毫米，在全國居冠的春日鄉士文村，因豪雨不斷造成對外道路落石坍方災情，當地唯一的小學古華國小士文分校，學童上學恐成問題，屏縣府昨晚緊急宣布今天停止上班上課。

仍在進行路面墊高施工中的台十七線屏東縣佳冬鄉羌園段，昨天上午九點左右因為雨勢太大，路面積水瞬間淹過路面中線緊急封閉，枋寮分局管制北上小型車輛禁止通行，直到中午十二時許，透過抽水機運作抽水，才恢復通行，但瞬間暴雨已經嚇得當地居民忙著安裝防水閘門；東港與小琉球的東琉線交通船，則陸續在昨午前發出末班船後停駛。

枋寮、林邊、佳冬羌園 地勢低注意

潘孟安視察後表示，枋寮、林邊、佳冬羌園等沿海地區原本就地勢低窪，加上三工處在當地施作路面墊高工程造成積水，已要求三工處等工程單位加強排洪，做好全面防範措施，並要求盡速完工。

恆春半島 掀起超過兩公尺大浪

緊鄰熱帶低氣壓的恆春半島，不斷掀起超過兩公尺的大浪，墾丁地區沙灘都插起警示紅旗，水上活動業者都乾脆休息，不少遊客拉著行李準備離開，民宿飯店已經出現擔心豪大雨的退房或延期電話，旅宿業者們憂心忡忡，就怕影響接下來的端午連假。