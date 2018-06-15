〈台北都會〉北市議員踢爆韓國瑜 發獎金獨厚親信

2018-06-15

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北農產運銷公司前總經理韓國瑜昨被北檢傳喚，被告的部分是針對他發放八千四百萬元獎金給員工。北市議員周威佑昨天加碼踢爆，韓國瑜二○一五年在沒有明文依據下巧立名目發放獎金，其中獨厚自己的親信，基層拍賣員卻分毫未得，痛批根本「高層分贓」。

韓國瑜：絕無不法 禁得起考驗

對此，韓國瑜回應，北農獲利主要來自戰鬥單位，公司有盈餘，發放獎金給特別有貢獻的員工，經董事會審查通過，以及會計師簽證，絕對合情、合理、合法。韓強調，自己在二○一六年發放八千四百萬元獎金給所有員工，自認在職期間作為禁得起考驗。

周威佑：基層拍賣員分毫未得

周威佑公布北農二○一五年「年終特別獎金清單」，指出該筆獎金共發放五百六十七萬元，並點名現任北農主秘路全利，為韓國瑜跳級拔擢的親信，獎金就獨得五十萬元；韓安插到國貿部擔任經理的前北農董事王丕火獨得卅萬元，韓另一親信楊顯文顧問獨得卅萬元，但北農基層拍賣員卻沒分到獎金。

周又另舉二○一六年「年終團體獎金」六百五十四萬元，路全利、王丕火與楊顯文再各拿卅萬元，拍賣員仍未分到。周威佑批，韓國瑜就愛「高層分贓」，基層員工一毛都沒分到。

此外，昨議會財建委員會審查二○一六年市場處總決算，議員高嘉瑜批市場處昨曾發布新聞稿指「已要求台北農產公司獎金發放及人員任用制度化」，隨後竟撤下，痛批市場處與韓國瑜交好，面對吳音寧爭議才會態度不一。市場處對此事說不清，僅說內控問題；議會決議暫擱韓國瑜未經正常程序便任用親信在北農任職，遭市府開罰三百一十八萬元的決算收入。