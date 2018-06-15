〈台北都會〉新北筍王美嫩甜 陳能恭奪冠

2018-06-15

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府力推的「健康三寶」之一的綠竹筍，目前是盛產期，農業局昨天舉辦今年度「新北筍王爭霸戰」，全市十四區的七十名筍農競逐筍王寶座，最後由新店區的陳能恭奪得。另外的二寶是甘藷、山藥。

市府農業局表示，綠竹筍的「美、嫩、甜」是評分重點，外觀占五十％，硬度及甜度各佔廿五％。

「新北筍王爭霸戰」共選出十位優良獎、六位季軍、三位亞軍、美筍王、甜筍王及總冠軍「筍王」，陳能恭打敗眾家高手奪得「新北筍王」寶座，美筍王是新店區的張慶隆，甜筍王是五股區的陳許春綢。