〈台北都會〉文大宿舍關說？ 雙北官員：有聊沒喬

2018-06-15

〔記者蕭婷方、何玉華、賴筱桐、陳心瑜、葉冠妤／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜的妻子在文化大學「大群館」學生宿舍案，新北市府副秘書長邱敬斌、城鄉局副局長汪禮國，日前赴台北市都市發展局拜訪副局長張剛維，被懷疑「關說喬案」。對此，台北市都發局長林洲民昨天表示，張剛維有跟他報告，邱、汪兩人有主動談到侯友宜土地租給文化大學做宿舍之用的法律爭議問題。

綠議員批雙北官員為何喬房事？

民進黨籍台北市議員王威中、王閔生昨天召開記者會，邀請總工程司陳建華、建管科長林玄理還原雙北官員見面的情形，林玄理說，邱敬斌、汪禮國有主動提及文大宿舍案。王威中痛批說，文大宿舍是侯友宜夫妻的財產，為何新北市副秘書長要親赴台北市政府「喬案子」？

林洲民解釋，「這是公務拜訪」，主要討論都發局的業務及執法，他已要求張剛維寫報告說明，至於新北官員拜訪是否為了文大宿舍案？他說，會依法行政、執法。

新北市議會民進黨團昨天也召開記者會，懷疑邱敬斌、汪禮國涉及文大宿舍案關說，黨團總召李坤城質疑說，兩位市府主管是奉誰的命令到台北市政府關心侯友宜的房事？副總召集人林銘仁、幹事長周雅玲都要求侯友宜說清楚。

侯友宜昨天表示，樂見台北市政府都市發展局介入了解，希望都發局在最快時間表達主管機關立場，一九九七年位於華岡段兩小段六一六地號的屋舍，屬於太太家族的財產，從規劃到興建、使用，一切依法辦理，二○一一年統租給文化大學，二○一二年歷經台北市議員及北市府官員現勘，依規定善盡管理責任，歷次公安申報都合格，台北市府函覆公文也表示合法。

侯友宜強調，若台北市政府認為該棟房屋有違規使用疑慮，或管理單位文化大學有其他考量，他都願意配合辦理，但希望有關單位在暑假之前提出意見，降低對學生的影響。

新北官員怒摔紙張自認委屈

邱敬斌、汪禮國昨天也出面說明，邱情緒激動地駁斥，還怒摔手中的紙張表達不滿與委屈，他強調，當天確有聊到文大宿舍，但絕無關說，他反問說，當天對談的北市府官員，有人感受到關說壓力嗎？他當晚就會跟張剛維、陳建華等人餐敘，如果真要關說，何須白天去市政府找他們？更何況都市計畫使用分區的判定在規劃科，如果要關說，應該找規劃科，怎麼會找建築管理科長林玄理？

邱敬斌表示，在討論文大宿舍案時，他只提到「怎麼以前說可以，現在說不行？這樣我也不知道如何是好，不知道你們在講什麼？」僅此而已。