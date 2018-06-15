〈台北都會〉親子新北輕旅行 今夏觀光工廠好玩

2018-06-15

日遊2廠或宿露營車 今起報名

〔記者何玉華、邱書昱／新北報導〕新北市政府經濟發展局聯合轄內廿家觀光工廠及產業文化館，在暑假推出「童話夢工廠—新北觀光工廠輕旅行」，規劃一日暢遊兩家觀光工廠的遊程，還有毛小孩同行的遊程，及夜宿露營車的二日遊，第一梯次報名從今天（十五日）中午開始，上網報名：http://www.accupass.com/go/ntpchappysummer2018。

市長朱立倫昨天宣傳活動，他表示以親子最喜歡的童話為主題，規劃一日遊、二日遊及自由行；新北市產業觀光促進發展協會理事長洪啓峰說，自由行規劃含六家觀光工廠體驗的套票商品，總價值一千兩百元，只賣八九九元。

毛小孩專題遊 煮餐點做衣裳

另外，還有與知名森林遊樂區及市府ＢＯＴ的購物中心限量祭出兩場次的二日遊，日遊觀光工廠、夜宿夢幻露營車小屋，加碼體驗蝶古巴特和造型麵包等手作活動，還有Shopping Time，每人兩千元有找，另有為寵物打造的行程，飼主可以為毛小孩製作美味餐點與可愛服飾。

經發局指出，一日遊的「彼得潘逍遙遊」共有五十六場次，分別是五十場的三九九元「幸福超值團」、六場次的五九九元「夢幻特色團」，八月還有五場次「揪團趣方案」，親朋好友只要揪滿卅二人即可報名。

輕旅行活動在七月、八月兩梯次報名，七月的活動場次從今天中午十二點受理報名，八月的活動場次從七月十六日開放報名。

福山部落原味行 999玩一天

另外，「烏來福山部落悠遊行」一日遊活動（見圖，新北市觀光旅遊局提供），八月到十月的行程也開放報名，每人九九九元即可享有原住民專人導覽、泰雅文化體驗活動與部落特色午餐，也能參加原住民長老祈福儀式。

福山部落一日遊行程由南勢溪畔的德拉楠橋啟程，走進大羅蘭溪的水圳步道，到蝴蝶公園欣賞蝴蝶、花卉和昆蟲，感受福山山林與溪流之美，體驗泰雅傳統文化、品嚐在地食材。

「烏來福山部落悠遊行」每週四、五、六出團，每團僅有十八個名額以確保導覽品質，報名詳情可上網查詢，或電洽「原森旅行社」，02-2602-9569。