〈台北都會〉用愛關懷學生 周娟慧、管維宏獲杏壇芬芳獎

2018-06-15

愛心老師 扶弱拔尖關懷無微不至

〔記者俞肇福／綜合報導〕教育部「杏壇芬芳獎」昨天在南投縣舉行頒獎典禮，國立基隆高中輔導室主任周娟慧，三十三年來熱忱輔導學生，關懷付出無微不至；新北市立瑞芳高工數學老師管維宏，教學認真、扶弱拔尖，發現學生缺課，主動家訪時驚見學生因為情傷而自殘，他也付出關心。

昨天榮獲「杏壇芬芳獎」的還有新北市三峽民義國小老師楊秀雯、新莊民安國小主任劉美玲、榮富國小老師謝慶昌、瑞芳國中老師張小萍、私立聖心女中老師林沂蓁、華僑高中主任林羿汝；另外，新北市樟樹國際實創高中獲得團體獎。

輔導老師 33年爭取助學金逾200萬

周娟慧在一九八五年到基隆高中任教，迄今三十三年都擔任輔導工作，在學生心中亦師亦友，她對經濟弱勢的學生非常關懷，熱心尋求社會資源申請各項獎助學金，累計已達兩百多萬元，受惠的學生不計其數，她也經常自掏腰包購買便當或金援，不捨孩子挨餓、受凍。

周娟慧多年來的輔導經驗，她對青春期迷惘的孩子都細心引導，遇到失親無依或遭受家暴的孩子，她也聯繫社政單位妥善照顧，是學生口中的「周媽媽」；高一學生「小明」用美工刀自殘，周娟慧安排醫師、心理師和「小明」對話，她也化身為媽媽的角色，長期關懷、持續陪伴，直到「小明」考上大學，她心中的大石頭才放下。

基隆高中數學老師連耿義說，他當年就讀基中時，家中突生變故，還好老師周娟慧到處找獎學金協助他度過難關；基中校長張智惟表示，周娟慧對學生的關懷付出，歷經六任校長、三十三年如一日，她是基中校園最美麗的身影，也是全體老師學習的對象。

數學老師 家訪拉學生走出情傷

另外，瑞芳高工校長顏龍源誇獎說，數學老師管維宏對教育充滿愛心、熱忱，在跨領域創新教學表現優異，管維宏服務迄今約廿年，培育許多學生考取大學理想科系，對學生付出很多。

管維宏表示，廿年前來到瑞芳高工任教，對於學習落後的學生提供補救教學，曾經發現學生缺課，他主動家訪時意外發現學生為情所困而揮刀自殘，他趕緊送醫救回一命，後來化身輔導老師，輔導學生走出情傷，將心力放在課業上，已順利考上大學。