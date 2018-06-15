〈北部〉奉獻台灣57年 呂道南神父辭世

2018-06-15

〔記者江志雄／宜蘭報導〕前羅東聖母醫院院長、天主教靈醫會義大利籍神父呂道南，五十七年前來台傳道行醫，救過無數病童，大半輩子奉獻給台灣，前晚不幸病逝，享壽八十四歲。聖母醫院十七日將舉辦殯葬彌撒，遵照呂神父生前遺願，葬在第二故鄉宜蘭。

1961年抵台服務 受澎湖村民敬重

呂道南出生於義大利天主教家庭，十三歲進入修道院，二十五歲晉升神父；一九六一年，二十八歲那年，奉天主教靈醫會指派，跨過大半個地球來到台灣，與台灣結下不解之緣。

呂道南抵台初期派任澎湖，為了融入當地生活，認真學台語，興建惠民一村、惠民二村，供當地窮困人家居住，同時幫忙重建碼頭、協助鑿井，受到村民敬重；一九六七年調派羅東聖母醫院服務，有感於蘭陽平原醫療資源匱乏，四十歲又回義大利習醫，攻讀當年宜蘭相當欠缺的小兒科。

四年後完成醫學院學程，呂道南重返宜蘭，接任聖母醫院第五任院長，成立基金會、擴大醫院規模、協助貧困與重症族群，因熱心助人成為病人口中的「萬應公」，曾當選全國好人好事代表、得過第五屆醫療奉獻獎，去年底更獲頒台灣身分證。

17日辦殯葬彌撒 將葬在第二故鄉宜蘭

呂道南對貧困病患非常慷慨，對自己異常節儉，兩千年被診斷出「進行性核上眼神經麻痺症」後，一度回到義大利接受治療，二○○四年再度返台定居，因健康走下坡，這些年長期休養，前晚六點四十分離世，治喪委員會訂十七日下午兩點，在羅東聖母醫院為呂道南舉辦殯葬彌撒，彌撒後安葬冬山鄉廣興天主教公墓。