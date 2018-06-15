〈北部〉罹癌少年化療 全家理光頭陪伴

2018-06-15

14歲的他 上月確診鼻咽癌四期

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣瑞穗鄉年僅十四歲的布農族少年馬恩偉，家境清寒，由於媽媽需洗腎，假日都會跟著爸爸打零工，上月他突然口鼻、耳朵大出血，到醫院檢查竟已是鼻咽癌第四期。恩偉的媽媽杜美芳說，化療後兒子開始掉髮，為了鼓勵兒子「你不是一個人」，全家決定理光頭「我們會永遠陪著你」，用愛的力量對抗病魔！

恩偉家是低收入戶，家中還有姊姊、妹妹，爸爸以砍草、採收西瓜、文旦、割檳榔等零工維生，收入不固定，媽媽有心血管疾病、每週洗腎三次，體力無法負擔看護工作，恩偉發病後，主要由媽媽照顧，但只要媽媽到醫院洗腎，爸爸就得照顧母子倆，只剩姊姊在便利商店打工，住院期間往返醫院及各種開銷壓得一家五口喘不過氣。

勉兒堅強 母：「一個人都不能少」

媽媽杜美芳說，當醫師宣佈是鼻咽癌四期的時候，她抱著恩偉一起哭，並告訴兒子「我們家裡一個人都不能少，誰都不能先怎樣」、「我只能先這樣鼓勵他，也鼓勵我自己」。

杜美芳說，五月底兒子接受化療開始掉頭髮後，全家決定理光頭陪他，恩偉不捨讀小六的妹妹，勸她「妳要畢業典禮了，不能沒有頭髮」，但妹妹仍堅持「要跟哥哥一樣光頭」！姊姊馬雅惜也說，頭髮還會長出來，但弟弟只有一個！

富源國中校長王錦慧難過地說，身材很壯的恩偉是學校舉重隊員之一，也是班上的開心果，因家裡經濟不好，沒有積極追蹤，直到五月初某個半夜嘴巴、眼睛、鼻子出血不止，緊急送花蓮慈濟醫院診療，才發現他右耳已聽不見，且中耳炎、耳內積水，確診鼻咽癌第四期。上月底做完第一階段化療，請假二週後，在媽媽鼓勵下本週還返校上課。

恩偉說，返校後比以前更用功了，因為擔心自己跟不上進度「以後不能畢業」，他說，不敢想以後會怎樣，但自己會加油、珍惜一切！

醫師義賣咖啡、學校立專戶助抗癌

社區唯一的診所醫師戴豐秋說，他從小看恩偉長大，恩偉也是女兒的國小同學，上週太太和女兒去醫院探視後「很想替他做些甚麼」，決定義賣自種的咖啡，給恩偉一點幫助；戴豐秋說，恩偉實在太年輕，轉診到花蓮後，也以為只是耳朵的問題，「沒人想得到這麼年輕的生命竟會得鼻咽癌」！

王錦慧說，恩偉知道病情整個人愣住，第一個反應是「治療要花很多錢嗎」、「會拖累家人怎麼辦？」，但她安慰恩偉「你別擔心這個，交給校長想辦法」！她說，學校成立醫療救助專戶，獲得很多善心人幫忙，還有富原診所的戴豐秋醫師夫婦義賣金牌咖啡，希望幫助這家人長期抗戰。