〈北部〉停招取代停辦 亞太教職員連署

2018-06-15

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市私立亞太創意技術學院董事會，日前決議七月底停辦，教育部僅承諾保障學生原校畢業，但教職員仍不知該何去何從？而校方部分教職員成立「不停辦自救會」，近來連署提議，以「結清年資後回聘與無薪假一年」，藉由「停招」取代「停辦」，盼挽回亞太技院一線生機。

亞太不停辦自救會發表聲明，稱在校五十二位編制內教職員與十幾位約聘人員已完成連署，超過八成教職員同意以「結清年資後回聘另加上無薪假一年」的方式，盼董事會能改變心意，繼續辦學。

「不停辦自救會」成員稱，願意接受教職員年資優惠慰問金以一年一基數為計算標準，上限六十萬元，另也安排酌給待資遣老師條件減半慰問金，並辦理公保退撫結清，每人約可領回一百五十至兩百五十萬元，並保障一年後校務重整完成將回聘至少百分之卅教職員，目前已發文給校方及董事會，將進行協商，但「拒絕校外人士參加」。

但亞太教職員團結自救會質疑校方在玩兩面手法，先以停辦威嚇，再自組自救會利誘其他老師可領六十萬元，讓老師接受資遣；另對於學生原校畢業的承諾也恐跳票，校方已陸續勸說學生轉學，目標盡速清空校內師生。自救會再次呼籲教育部及校方應尊重學生「原校課程、師資、畢業」的訴求。