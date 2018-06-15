〈北部〉陳建德指引迷途學子 獲杏壇芬芳獎

2018-06-15

〔記者張勳騰／苗栗報導〕國立大湖農工國文科老師陳建德，擔任導師工作十五年，協助班上弱勢找到人生的亮點及目標，並為學生在摸索中搭建了跨越的橋樑，穩健的踏向未來旅程。陳建德今年以「教育園丁─陪孩子逐夢」為題，獲教育部國教署杏壇芬芳獎，他也是今年苗栗區高中職唯一獲此殊榮的教師。

四十五歲苗栗縣客家子弟陳建德，國立政治大學碩士班畢業後考上大湖湖農工任教，迄今已十八年，其間曾擔任導師長達十五年，除專業的認真教學，每年帶著學生耕耘語文競賽，更以身作則地四次榮獲苗栗縣教師組國語即席演說競賽第一名，大大提升學生的自信心。

陳建德發現有些學生不愛念書，找不到人生的方向，他發掘孩子的個別亮點，提供舞台令其發光發熱，其中一位原住民女學生有朗讀天份，卻無自信，陳建德從旁輔導、鼓勵，後來拿下全國語文競賽泰雅族語朗讀第六名，建立了自信心，憑著這項成績和傑出的口試分數，她錄取了國立高雄師大。

陳建德指出，班上一位國中差點畢不了業的學生，不愛念書，發現他專注於技藝訓練，經過老師們加強輔導，拿下全國技藝競賽模具組第九名，還考上國立科大，翻轉這名學生的人生。

「感謝杏壇芬芳獎的肯定與鼓勵，感謝學校的推薦和支持，特別感謝孩子們給我的愛與家長們對我的信任。」 陳建德說，人生如未經磨難與翻轉，即無法看見美麗的晨曦與遠山。