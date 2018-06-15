〈北部〉竹塹中元城隍祭 8重機載神明揭幕

2018-06-15

〔記者洪美秀／竹市報導〕二○一八竹塹中元城隍祭八月十日展開，今年新竹都城隍廟將與台北霞海城隍廟聯合舉辦「城隍威靈啟航」儀式，新竹市長林智堅昨天也參與啟航儀式，與都城隍廟總幹事鄭耕亞，將印有「城隍賜福、啟航順利」的鑰匙與城隍祭大旗授與重機騎士隊長，期許透過重機宣導，讓今年城隍祭活動更熱鬧，也邀請市民來體驗城隍祭。

新竹市府與新竹都城隍廟今年第四度合作，今年竹塹中元城隍祭昨由八輛重型機車一字排開，載著神像及Ｑ版大爺象徵城隍威靈祭活動啟航順利，重機車隊前往台北霞海城隍廟，除為沿途鄉鎮祈福，也期許今年竹塹中元城隍祭圓滿順利。

林智堅說，新竹都城隍廟建廟兩百七十年，有如竹塹城市發展縮影，也是大新竹地區民眾的信仰中心，市府與新竹都城隍廟合辦的「竹塹中元城隍祭」，讓年輕人對城市有更深的了解，其中「夯枷」是竹市唯一保存的民俗類無形文化資產，加上都城隍廟周邊文創小物，每年都吸引很多年輕人參與。

「夯枷解厄」 即日起受理報名

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞表示，以往年輕人對扛「夯枷」，有「戴上夯枷如同罪犯」的刻板印象，一開始只有十五人參與，四年前與新竹市府合作辦理城隍祭後，逐漸扭轉刻板印象，去年已有一千八百人參與，期許今年能突破兩千人參與，透過夯枷解厄，象徵贖清自身罪惡，化解前世累積孽障。

鄭耕亞說，今年竹塹中元城隍祭「夯枷解厄」即日起開放報名，有專屬線上報名者的「限時好禮」，即日起到七月十四日晚上廿四時前，線上報名並繳費成功，就有機會抽精美好禮。網址：https://goo.gl/forms/XDiws5o1idz3WNzm2，或洽新竹都城隍廟官方粉絲團。