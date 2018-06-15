〈北部〉頭份中華路違建拆除 僅剩3戶

2018-06-15

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市中華路從自強路口北上至顯會路口，一共有十二筆國有土地，遭違建店面占用道路逾卅年，嚴重影響交通動線，苗栗縣政府上月發函要求各違建戶於本月廿一日前拆除，現多數屋主皆陸續拆除違建建物，僅剩三戶尚在協調中，苗縣府評估，應可提前完成拆除工作，並協調公路總局提早進場施工，盡快改善該路段交通。

縣府：預計21日前全數拆完

苗栗縣府工商發展處長黃智群表示，該路段長約三百公尺，原共有卅二戶違建占用十二筆國有土地，苗縣府於上月發函通知違建戶要求限期拆除，多數違建戶經溝通說明後，也已自行拆除，至今僅剩三戶尚在協調工程人員安排時程，預計廿一日前拆除。

黃智群說，依目前拆除進度評估，可望於廿一日前全面完成拆除工作，將每天派員會勘拆除進度，若至限期內未完成，苗縣府仍會派機具強制拆除，但因拆除費用自治條例提議會未通過，費用仍須由苗縣府自行吸收，仍會積極協調違建戶自行拆除。

拓寬工程 將在年底前完成

公路總局苗路工務段長陳禎康表示，會配合苗縣府的拆除進度進場，欲將拆除後的路段將拓寬三至十二公尺，目前已完成道路設計規劃，工程也已發包，完工後該路段將增為三車道及一人行步道。

但附近店家擔心，未來道路施工影響生意。對此，陳禎康說，保守評估工期將於年底前完成，但會蒐集各方意見，盡力縮短工期。而未來完工後，將有效紓解中華路北上車潮，提升進入中山高速公路及北上新竹的交通順暢度。