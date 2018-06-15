〈北部〉竹市4國中小校長遴選 關埔國小受注目

2018-06-15

遴選作業 月底前完成

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市今年有三所國小、一所國中需辦理校長遴選，包括關埔國小、科園國小、龍山國小和富禮國中，其中關埔國小是新學校、龍山國小因校長陳思玎不續任開缺，科園國小校長陳嚴坤兩任屆滿開缺，富禮國中則是校長宋隆文屆齡退休開缺，市府教育處已啟動校長遴選作業，預計六月底完成。

市府教育處表示，今年市轄有三所國小須辦校長遴選，其中關埔國小因是新學校，校長的遴選備受關注，附近家長都很關心關埔國小未來校長的治校理念，對校長人選也提供不少意見。

關埔國小 首招生即滿額

關埔國小設立之初，除是市長林智堅上任後規劃的第一所新設學校，也因強調「沒有死角的校園」及打造孩子學習的知識遊樂地，讓關埔國小知名度大增，加上周邊新建案林立，人口搬遷速度快，且鄰近新竹科學園區，父母幾乎是科技界出身的年輕父母，對孩子的教育很重視，導致關埔國小一設立，就得實施新生總量管制，今年雖提高班級人數到卅五人，可招收八個班、兩百八十人，仍有五十一人無法擠入就讀，需轉銜到其他學校，目前都已完成轉銜。

陳思玎不續任 想轉任關埔

而關埔國小的校長遴選，因龍山國小校長陳思玎擔任關埔國小籌備主任，兩年多來投入關埔國小的籌劃蓋建，加上在龍山國小擔任校長即將滿四年，她已決定不參加龍山國小的續任評鑑，轉投入關埔國小的校長遴選，目前僅她一人參與關埔國小的校長遴選。

由於龍山國小校長陳思玎未續任，校長因此開缺，科園國小則因校長陳嚴坤兩任屆滿也開缺，教育處表示，目前龍山國小已有一人參與遴選、科園國小有兩人。竹市現有三名國小候用校長，校長遴選不成問題。

此外，富禮國中校長宋隆文因屆齡退休，也要啟動校長遴選作業，目前已有三名候用校長參與遴選，市府教育處表示，國中與國小的校長遴選作業已啟動，預計六月底就會有結果。