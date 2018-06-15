〈北部〉《桃園》莫忘初衷 小英總統勉勵警大畢業生

2018-06-15

小英鼓勵畢業生 續進修加強專業

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中央警察大學（簡稱警大）昨天舉行畢業典禮，總統蔡英文出席為畢業生代表撥穗並頒發證書，她期勉畢業生要永遠記住畢業這一刻的心情與熱情，成為守護國家的生力軍後，除了要全力維護人民的安全，也要持續進修精進專業，用專業來解決問題。

警大今年共有八名博士、一一一名碩士、二八九名四年制學士及九十九名二年制技術系學士畢業，畢業生們齊聚學校禮堂，歡喜迎接全新的人生旅程。

蔡英文表示，政府積極擴充警大的硬體設備與設施，包括已落成啟用的偵查與鑑識大樓等三棟建築，就是希望警大生們能接受最好的訓練，畢業後可以成為守護國家的生力軍，並承接學長、姊的優良傳統，前往各自崗位為國家社會奉獻心力。

總統：要做第一線人員後盾

蔡英文強調，國家的重要節慶、活動能順利圓滿，重要案件屢有斬獲，都需歸功警、消、移民、海巡、矯治、國安等單位人員的辛苦付出，所以警政署重新設計警察制服，政府也將斥資兩億八千萬元強化消防人員救災、防護等裝備，並於五年內補充三千名消防人力，要盡最大努力成為第一線人員的後盾。

「期許警大畢業生們能永遠記住畢業時的心情」，蔡英文說，畢業生未來投入工作，要貢獻所學、維護人民安全，難免遭受挫折時，要記住畢業時的熱情並勇於面對挑戰。另外，畢業生們也應該持續進修，用實務來驗證知識，以維持自己的專業能力，並用來解決所有的問題。