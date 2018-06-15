〈北部〉《桃園》羊稠森林步道 明年增公廁、導覽

2018-06-15

甲蟲季明天有健走闖關

〔記者陳昀／蘆竹報導〕「羊稠森林步道甲蟲季」熱鬧展開，明天上午有大型健走闖關活動，市長鄭文燦昨前往參觀表示，羊稠森林步道雖然短短僅三公里長，但甲蟲生態一枝獨秀，還有機會看到穿山甲、貓頭鷹與「市鳥」台灣藍鵲，蘆竹區公所將編列一千萬元預算，明年在此設置公廁並提供維護管理、生態導覽。

蘆竹區羊稠里長林志評表示，每年六到八月間是甲蟲孵育季，今年天氣早熱，六月初就已開始，當地有大量獨角仙，運氣好的遊客還有機會遇到戰神大兜蟲、毛大象大兜蟲、長戟大兜蟲等外來種甲蟲。

日夜巡守 呵護500隻甲蟲

林志評分享說，羊稠步道的甲蟲四年前曾大量銳減，從往年二百多隻減為只剩數十隻，懷疑是遭濫捕，社區巡守隊為此日夜值班，果然遏止濫捕、恢復生態，估計今年能達四、五百隻甲蟲的規模。

林志評說，羊稠步道沒有過多人工設施，四周的動植物生態豐富，目前平時約五百人、假日約一千人前來散步，里辦公處也培訓環保志工、巡守隊導覽，向遊客介紹甲蟲生長過程與品種等基本知識，也有許多學校安排學生來此生態教學。他說，希望市府、公所能重新整理步道覆土，並整修老舊的觀景台、樓梯、欄杆等。

鄭文燦說，羊稠步道是充滿人本、自然和生態的休閒步道，市府會支持羊稠里每年舉辦的甲蟲季，將由蘆竹區公所編列一千萬元預算，以不施作過多人工設施為原則，提升步道舒適度。

蘆竹區長褚春來指出，羊稠步道已闢建近二十年，此地的羊稠坑是早年放養許多山羊，羊多到不見了也不會發現而得名；他說，區公所將把步道覆土整平，並整修各項老舊設施，後續會詳細規劃執行。

林志評表示，明天健走闖關活動已有近二千人報名，也歡迎民眾直接參與，上午七點在蘆竹區「自己人餐廳停車場」集合後走路上山，讓大家認識羊稠步道豐富天然的動植物生態。