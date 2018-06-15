〈中部〉大墩國小許紘睿熱心服務 畢業獲榮譽領繩

2018-06-15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大墩國小六年級學童許紘睿超熱心服務，包括颱風天會主動到學校幫忙清除被吹倒樹木等，六年來累積一千八百個榮譽點數，換到九個榮譽章，創學校榮譽制度設計以來最高紀錄，昨日畢業典禮獲頒金質徽章榮耀領繩，校方算過，平均每天都要有一項好表現，才能累積紀錄，是學校設榮譽制度八年來，首位達到最高榮譽的學生。

大墩國小為激發學生自發向上的榮譽感與責任心，甚至建立自信心與成就感，訂有榮譽制度，學生入學後即發給一張優點卡，集滿廿點可換一張榮譽卡，集三張榮譽卡可獲「大墩之星」獎狀及榮譽徽章，共有八款徽章，獲八枚徽章即能獲最高榮譽「大墩之光榮耀領繩」。

校方指出，這榮譽制度設計以來，以往頂多有人摘六枚徽章，但六年級學生許紘睿在畢業前夕竟累積到第九枚徽章，以一千八百個總點數摘最高榮譽，昨日畢業典禮由校長施富薇頒授他「大墩之光榮耀領繩」，也是大墩創校八年來以來第一人。

輔導主任江孟聰指出，要達到這項榮譽，許紘睿平均一年就拿到三百點，扣除放假日，幾乎天天有好表現受肯定才可能達標，極不容易。

許紘睿的雙親也在大墩國小擔任愛心志工，父親每天上班前擔任交通導護，母親則擔任學校圖書組及綠化組志工，夫妻倆用身教影響子女，讓他從小看在眼裡，一次颱風帶來強烈風勢及雨勢，當時才小三的他主動跟家人表示，這樣大家上學會危險，全家出動清除被風吹倒的樹木及樹枝。甚至暑假，他還會主動到學校幫老師布置低年級教室。

許紘睿課業表現也是頂瓜瓜，參加台中市科展獲生物組第二名佳績，將代表中市參加全國賽，昨日畢業典禮另獲頒市長獎肯定。他說，沒有想太多，做就對了，能獲最高肯定，也覺意外。