〈中部〉六都第二 中市包租代管媒合109件

2018-06-15

〔記者張菁雅／台中報導〕為引導民間空餘屋釋出做為社會住宅，市府爭取到中央補助經費三．六四億元，今年推動「包租代管計畫」，由政府建構平台，提供屋主保證收租、稅賦減免與修繕補助等優惠誘因，並引進民間業者協助辦理租屋媒合。住宅發展工程處表示，根據內政部營建署彙整的資料，截至今年六月五日為止，台中媒合成功案件達一○九件，在六都排名第二，僅次於台北市一九五件。

住宅處表示，「住宅法」去年一月十一日修正後，政府力推「包租代管」政策，鼓勵房東釋出空餘屋轉化為社會住宅；其中，包租包管是由政府委託的業者，包租民間住宅三年再將住宅轉租；代租代管則是由政府委託業者協助民間房東、房客進行租賃媒合，二種方案皆能讓房東輕鬆管理租賃事宜，也能提升房客租賃品質需求。

中央補助3.64億元經費

住宅處表示，去年市府積極爭取到中央三．六四億元補助經費，今年一月廿六日開辦包租代管計畫，而依營建署六月五日彙整資料，台中媒合成功案件達一○九件，其中包租包管十三件、代租代管九十六件，六都排名第二，僅次台北於去年十月卅一日即開辦的一九五件，另高雄八十五件、新北七十一件、桃園四十件、台南五件。

住宅處指出，租屋管理事務繁雜，房東常因高齡、忙碌、外地就業、欠缺專業經營管理經驗等因素，對出租住宅管不動、管不好、管不到，導致閒置住宅不投入租賃市場；而租屋族則有租不到、租不起、租不好的問題，包租代管機制提供房東輕鬆收租、稅賦減免、修繕補助及業者免營業稅等誘因；另外，針對房客，不同弱勢身分的民眾將提供市價租金五折或七折不等的優惠，一般戶也有市價租金八折（包租包管）或九折（代租代管）的優惠。