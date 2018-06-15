〈中部〉議員指林佳龍出國17次 市府：重複計算

2018-06-15

〔記者張菁雅／台中報導〕市長林佳龍昨日率團到日本東京宣傳台中花博，議員楊正中、顏莉敏指出，經統計，林佳龍上任四年來共出國十七次，超過前市長胡志強四年出訪十五次的紀錄，議會先前對林佳龍用公帑頻頻出國有諸多質疑，新聞局長卓冠廷今年一月曾公開表示「林市長次數不會超越胡市長」，現在看來，當時卓冠廷的話恐怕就是「假新聞」。卓冠廷則表示，議員提供的數字，故意將同一出訪行程重複計算，用錯誤數字誤導大眾。

楊正中、顏莉敏表示，根據市府提送林佳龍出國支出的專案報告，統計至去年底核銷完畢的經費，林佳龍及其所屬人員共花了七八三萬六七九七元，這還不包括今年林佳龍去新加坡、以色列、韓國、墨西哥、日本等國家的經費。

楊正中也說，卓冠廷曾表示「林市長次數不會超越胡市長」，而胡志強在縣市合併後任內，四年出訪十五次，林佳龍昨赴日本已是任內第十七次出國。

對此，卓冠廷表示，經查議員提供給媒體的數字，故意將林佳龍同一出訪行程重複計算；秘書處編列的市長及府本部出國旅費預算，自林佳龍上任後，已從胡志強時期最高每年一千二百萬元，逐年降低至七百八十萬元，僅有胡志強的三分之二。

另外，據市府提供資料，二○一七年八月九日至十六日「台中市政府赴美西進行市政交流合作案」與八月九日至十五日「台中市二○一七年赴美參與美國國際童玩節」，以及二○一五年四月八日至十一日「二○一五年韓國首爾自由行青年推介會」與四月六日至十一日「台中市政府赴南韓首爾參加二○一五年ICLEI世界大會及市政考察參訪案」都是「日期重疊、重複計算」，因此，林佳龍出國次數應為十五次。