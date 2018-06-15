〈中部〉台中直飛東京首航 市長宣傳花博

2018-06-15

即日起每週7班天天飛

〔記者黃鐘山、歐素美、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕華信航空台中直飛東京成田定期航線昨首航！昨日起每週七班天天飛，市長林佳龍昨率多位市府主管及議員等搭乘首航班機，到東京成田機場舉辦「台中花博日本宣傳記者會」，駐日代表謝長廷也出席。林佳龍表示，這次花博約有卅個國家參展，包括日本、韓國、荷蘭、美國、法國等，將共同努力呈現花博主題與精神。

台中國際機場直飛日本東京首航儀式，昨在台中國際機場舉行，林佳龍表示，去年台灣訪日觀光客達四五六萬人次、日本訪台觀光客一八九萬人次，雙邊互訪達六四五萬人次，在市府積極推動「中進中出」下，日本旅客在台中市住宿人次，從二○一四年廿六萬三四八○人次，去年增加至卅一萬一○六七人次，成長十八％。

華航集團董事長何煖軒表示，台中市是華信航空的重要基地，國際航線達五十二班次、國內航線也有七十二班次，華航集團下月將宣布購買新機計畫，一定比例將分配給華信航空，持續在台中市深耕發展，推動與國際接軌。

日本交流協會主任中杉元表示，台日交流密切，至今已簽署五個國際友好城市、七個觀光備忘錄及協定，台中東京直航將促進更多台日觀光及文化交流，也期待為花博帶來效益。

市長等一行人搭乘首航班機抵達日本，並在東京成田機場舉辦「台中花博日本宣傳記者會」，駐日代表謝長廷也到場助陣，花博吉祥物石虎家族「樂虎」姊姊、「來虎」弟弟現場唱跳，邀請日人一起參加台中花博，現場並播放花博國際宣傳影片，藝人「小胖」林育羣也獲邀到場演唱「花水木」、「人海中遇見你」等歌曲。

林佳龍：30國參展 打造台灣花都

林佳龍表示，這次花博有約卅個國家參展，包括日本、韓國、荷蘭、美國、法國等，將共同努力呈現花博主題與精神，期盼年底呈現最美好的花博，為大家帶來感動，並打造台中成為台灣花都。

謝長廷說，其上任後走遍日本的都道府縣，每到一個城市就大力邀請日本民眾參加花博，期盼透過花博讓外國人深入了解台灣生態環境及自然之美。