〈中部〉彰客「溪頭線」 鹿港、彰化可預購

2018-06-15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕超級搶手的彰化客運溪頭直達車，目前是從彰化市和鹿港鎮發車，但為了方便旅客訂購，目前已規劃開放部分名額，可以事前透過網路預約。彰化客運經理陳錫寬表示，彰化和鹿港都可事先預購，但和美只有招呼站，沒有服務人員，暫不受理網路預約！

網路預約名額20人

陳錫寬表示，目前可以預約的路線是「彰化─溪頭」與「鹿港─溪頭」，原則上開放預約人數為二十人，最後一班早上八點從彰化市發車的預約名額為二十三人，彰化市直達車每日發車時間為七點二十分、七點五十分、八點；去程有提供網路預約，但回程必須在溪頭站自行領號碼牌，不能由網路預購。

和美站暫不受理

至於即將在六月二十一日行駛的「和美─溪頭」線，暫不開放網路預約，去程出發為上午七點二十分，但回程為保障能搭車返回和美，將在和美站發車前，就會發放回程下午二點十五分的優先乘車券。

而六月二十二日行駛的「鹿港─溪頭」線，去程為上午七點，將開放二十人預約，但限於鹿港搭車，如有空位，彰化站將機動補位，並在鹿港發車處發放當日回程下午二點半的優先乘車券。

陳錫寬強調，每人每次最多可預約二個座位，但必須在發車前十分鐘到車站報到，累計三次未依規定搭乘，就會列入「黑名單」，「和美─溪頭」線的全票一八一元，半票九十一元；「鹿港─溪頭」線的全票二○一元，半票一百元；未預約者則發車當日到車站領號碼牌，發車前三十分鐘開始發號碼牌。