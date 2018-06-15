〈中部〉嘉縣快捷公車166線 推1元公車

2018-06-15

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕阿里山客運公司目前經營高鐵嘉義站往返布袋的一六八及台南市鹽水的一六六兩線，載客率每車次不及兩人，嘉義縣政府展開搶救大作戰，七月到年底針對一六六線辦理「一元公車」，不管起訖站，車資只要一元，相較於目前從鹽水到長庚全票七十七元、鹽水到高鐵嘉義站九十四元，可說是「省很大」，另補貼村辦公處「拉客費」，培養鄉親搭乘意願與習慣，也提高公車載客率。

補貼村長載客費 每人20元

縣議員林秀琴昨在縣議會定期會質詢，指縣府大力推動綠能電動公車，每年補助阿里山客運近二千萬元，但鄉親反應冷，尤其主力族群銀髮族不捧場，經常可見車上只有司機的「一人公車」，縣府應思考如何轉型。

縣府建設處長林永福答詢表示，解決電動公車路線載客率低迷問題是當務之急，一六八線因行駛八十二線東西向快速公路，增站困難，朝路線整併規劃中。

林永福說，義竹鄉岸腳村長翁黃幸栢因村民就醫需求，成為鄉親看病的義務司機，十多年如一日，凸顯偏鄉民眾就醫交通困境，一六六線行經嘉義長庚醫院，可解決岸腳村、鹿草鄉西井村等村民的醫療交通問題，為養成鄉親搭公車往返醫院習慣，縣府和沿途村辦公處「特約」，民眾可聯絡村長，由村長載送至鄰近站牌搭車，再由縣府補貼村長每人二十元。