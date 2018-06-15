〈中部〉近滿潮期防淹 嘉縣市沙包備索

2018-06-15

〔記者蔡宗勳、丁偉杰、曾迺強、黃淑莉／綜合報導〕嘉義地區受滯留鋒面及西南氣流影響，昨天入夜風雨增強，頗有颱風前哨意味，加上接近滿潮期間，嘉義縣、市政府呼籲沿海低窪地區小心防範，需要防汛沙包者，嘉義縣可至各鄉鎮市公所索取，嘉義市到位於忠孝路的「後湖抽水站」向管理人員登記領取。

北港部分街道 一度積水

雲林昨午開始降雨，北港、口湖及四湖雨勢滂沱，尤其北港不到一小時下了五十七毫米，市區部分街道因雨水宣洩不及積水，但雨勢變小後隨即消退。

北港鎮長張勝智說，汛期前，公所針對市區排水溝加強清溝，對易積水路段改善排水設施，昨午北港降下傾盆大雨，慶華街與平實街口積水一度到腳踝，其他地方也有小範圍積水，雨停後即消退，沒有傳出災情。

公路總局第五區養護工程處交通管理及控制中心主任吳萬龍說，今、明天若瞬間雨量太大，需實施預警性封閉路段，將於封閉前四小時發布訊息；阿里山工務段長蔡衛勇表示，挖土機、卡車、裝載機等重機具已進駐台十八線（阿里山公路）觸口、湖底、十字路段待命。

縣府水利處長林谷樺說，前天成立應變小組，各水門、抽水站十日已完成整備，全縣一百二十部移動式抽水機陸續就定位，包括大林鎮陳井寮排水西結抽水站、荷苞嶼排水朴子市竹村段等處，由於預警會有連續豪大雨，加上進入滿潮期，已要求管理人員注意水門啟閉時間點，滯洪池與抽水站前池都已排空。

嘉義市長涂醒哲呼籲，市民移除住家水溝私設側溝隔渣蓋板上的塑膠或鐵製墊片，以利通水順暢，市民可透過智慧型手機下載「嘉義市水情」App，了解即時水情資訊，市區各車行地下道路口裝設「LED警示燈」，民眾通行前留意地下道水位變化。

市府工務處長李建賢說，依嘉市雨水下水道系統設計，若降雨量於每小時八十四毫米以內，排洪能力足夠，全市雨水下水道計清淤五千八百六十四公尺，應可度過這波豪大雨考驗。