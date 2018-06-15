〈中部〉口湖下崙養殖戶陳情議會 反設太陽能電場

2018-06-15

李進勇︰已排除生產專區

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林口湖下崙養殖漁業生產區約百名養殖戶，因反對專業養殖區設置太陽能電場，昨天至雲林縣議會陳情，由議長沈宗隆接下陳情書；縣議員蔡孟真則呼籲縣府不能只顧財團，要顧百姓，應制訂專法管理太陽能設施；縣長李進勇表示，綠能區已於五月十五日排除生產專區，現有法令也足以管理太陽能設施。

養殖戶憂清潔劑流入魚塭

下崙養殖漁業生產區主委許順雄表示，口湖鄉是全國唯一設立八大養殖區的鄉鎮，漁業署近年更投入數億元改善養殖區養殖設施，建設海水統籌供應系統，無奈農委會僅憑一紙公告就將專業海水養殖區納入地層下陷區，得申請設置綠能設施，養殖戶擔心業者清洗太陽能板時清潔劑附著重金屬粉塵流入魚塭，造成水質變因，讓養殖戶面臨巨大損失。

養殖戶王博壕表示，原本以每分地一年八千元承租魚塭，劃入綠能專區後已漲逾四萬元，養殖戶成本增加，無疑是滅農及阻止青年返鄉的失控綠能政策。

議員促設專法管理太陽能設施

蔡孟真則要求縣府暫停專業養殖區的綠能設施容許申請，地層下陷區不適耕地要排除專業養殖區，以保護水源、土地及養殖戶生計，尤其椬梧滯洪池南池設置太陽能電場，業者尚未取得設置許可卻已進場施工，縣府應介入處理。

李進勇表示，養殖漁業生產區與不利耕作地設置綠能區出現重疊問題，經養殖業者與民意代表努力下已於五月十五日排除重疊的二百一十八公頃土地，目前已無重疊情形；椬梧滯洪池南池設置太陽能電場一案縣府尚在審查中，包商目前施作的是工作平台，將進行水底探勘、地質調查及水質監測；如果有「偷跑」，會予以糾正、命令停止。

李進勇也說，縣府核發太陽能電場申請案時已在同意書上加註「光電設施清潔保養不得使用清潔劑或化學洗滌劑，僅限使用清水，且不得影響毗鄰土地農漁業生產環境。」如業者未依規定清洗太陽能板因而造成養殖戶損害，最嚴重可廢止設立許可。