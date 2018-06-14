〈南部〉《台南》挺蕉農！搭小黃送蕉 市府也買蕉

2018-06-14

〔記者萬于甄／台南報導〕搭車吃香蕉！台南大都會計程車的司機們有鑑於台灣今年香蕉盛產，在產銷部分有些失衡，幾名司機大哥希望幫助蕉農，發起搭計程車免費送香蕉，公司也全力支持；此外，台南市政府也收購一千公斤的香蕉，為台南社福機構供餐「添菜」，並號召企業挺蕉農。

市府為社福機構供餐「加菜」

農業局長許漢卿表示，台南市香蕉種植面積約一○七三公頃，占全台灣第五，主要產區在白河、南化、左鎮及玉井山區，此次市場價格較低的品種為北蕉，台南北蕉的生產量雖不多，但受大生產地價格而影響農民收益。

台南代理市長李孟諺則說，台灣的香蕉與鳳梨不同，有九成產量為內銷，鳳梨則是以外銷為主，今年因收成集中、栽種面積增加，以致香蕉價格下滑，香蕉是非常好的健康水果，他自己每天也都會買蕉品嘗。

台南市政府先收購在地一千公斤的香蕉，預計分送給台南市老人安養暨長期照顧機構、台南市身心障礙福利機構、台南市社區整體照顧關懷及共餐據點、台南市日間照顧中心等三百二十五個單位，昨送至安定新吉關懷據點，作為長輩的飯後水果。

車隊買單 分送逾千乘客

台南大都會計程車隊昨則在台南高鐵站出口，舉辦「搶救蕉農」搭車送免費香蕉活動，由幾位計程車司機發起，希望幫助蕉農渡過難關，獲得公司支持，三百多公斤的香蕉約五千多元，由公司負責買單，分送給一千多名搭車的乘客，一人可獲得兩根香蕉。

搭車免費送香蕉活動獲得不少好評，乘客也相當驚喜，甚至有外籍遊客好奇，怎麼搭車還有附贈香蕉，計程車司機則因怕耽誤遊客時間，就簡單介紹「這是台灣優質的水果」，希望讓外籍遊客也能品嘗，展現台灣人的好「蕉」情。