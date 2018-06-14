〈南部〉斥資八億 疏濬清淤修堤防

2018-06-14

〔記者陳文嬋、洪臣宏／高雄報導〕高市六月迄今引水入庫五百多萬噸，穩定南台灣供水，水利單位斥資八億多元，加強三大河流疏濬、水庫清淤，搶修十四處堤防共一萬多公尺，防汛兼抗旱儲水，盼今年底能完工。

南台灣今年降雨量僅歷年同期的一半，高雄山區近日午後雷陣雨，高屏溪流量提升至每秒四十四噸，水公司每天至少支援台南五萬噸清水，對水情有幫助，但仍未解除旱象。

水利署六月從甲仙攔河堰引旗山溪挹注南化水庫，累計迄今五百多萬噸，穩定南台灣供水；此外，斥資一億六千多萬元加強高屏、荖濃、旗山溪疏濬，包括高屏溪斜張橋、六龜新威大橋、杉林通仙橋及高屏交界的高美、里嶺大橋上、下游，拚今年底完工。

七河局也投注五億多元搶修十四處堤防，其中荖濃溪沿岸有四處堤防施工，目前三個受損堤防已完工；桃源區勤和去年八戶民宅被沖毀，搶修堤防高十米、延長為三百公尺，目前已完成八成達防洪標準，並辦理三十標開口合約，分布高屏兩地互相支援。

另高澎南六座水庫、高屏溪攔河堰清淤工作，目前已完成三百多萬立方公尺，將持續到今年底，以增加水庫蓄水量。六河局表示，針對台南市及高雄市中央管河川排水布袋蓮清除已接近完成，清除重點為二仁溪、阿公店溪、三爺溪排水。