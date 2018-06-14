〈南部〉端午粽子食材稽查 6件不合格

2018-06-14

檢出農藥、二氧化硫、甲醛

〔記者方志賢／高雄報導〕高市衛生局昨公布各式粽子及食材稽查結果，有六件產品食材不合格，包括一件香菇檢出農藥超標近四．五倍、一件筍干檢出二氧化硫超標近二．五倍及四件蝦米檢出甲醛，違規產品均已下架回收。

衛生局表示，食入過量的二氧化硫時，會刺激腸胃道，甚至誘發氣喘發作導致呼吸困難；長時間食用農藥殘留超標的農產品，可能加重肝、腎負擔，引起腸胃道疾病。另添加甲醛影響嗅覺異常、刺激、過敏、肺、肝及免疫功能異常。

衛生局從四月底抽驗粽子及食材共一百廿八件，有六件不合格產品食材，前鎮區五城肉粽店的香菇驗出農藥貝芬替2.23ppm（標準：0.5ppm），其供應商台中市新社區蔡姓業者，移送台中市食品藥物安全處查辦。

旗山區振成行的筍干檢出二氧化硫1.236g/kg（標準脫水蔬菜：0.5g/kg），供應商是屏東縣林邊鄉楊姓業者，移送屏東縣衛生局辦理。

另四件蝦米檢出甲醛含量為10.29ppm-15.96ppm，衛生局說，因水產品於貯存期間可經由酵素作用自然代謝而產生甲醛，四件蝦米檢出甲醛含量尚介於背景值內，但甲醛非我國准用的食品添加物，已移請所轄衛生局查察是否有人為添加甲醛。

衛生局說，筍干檢出添加二氧化硫超標，依法可處三萬元到三百萬元罰鍰，另蔬果經檢驗農藥殘留不符規定，可處六萬元以上二億元以下罰鍰。