〈南部〉台灣沖繩海路 台日合造竹筏體驗黑潮

2018-06-14

〔記者黃明堂／台東報導〕台灣與日本合造的阿美族竹筏「IRA2」號四次共廿四小時的試划，遭遇重重險阻，但獲取海洋實戰經驗，確立明年將從台灣划向沖繩與那國島的目標，兩百多公里的無動力划行，體驗三萬年前先民如何尋海路從台灣向南島擴散。

6位台日紐水手 4度試划

國立台灣史前文化博物館與日本國立科學博物館從二○一六年開始合作推動「三萬年前的航海—跨越黑潮」，由阿美族團隊砍長竹造筏，去年由「IRA1號」試划台東到綠島，今年另造「IRA2」號，在本月四日起在東海岸四度試划，由台、日及紐西蘭共六位男女水手體驗黑潮的威力。

日方的計畫主持人海部陽介教授指出，這四次航行獲得了寶貴的經驗，颱風外圍環流帶來三公尺高浪，驗証了竹筏的性能，不過，也因為天候讓很多原本預期的測試都沒辦法進行。

無動力划行要如何突破台灣海域的黑潮？水手們經過數次在黑潮上的實戰經驗，也發現這是明年從台灣划向沖繩最困難的一點，技術上還有待克服。

明年划向沖繩與那國島

古人航行是沒有羅盤指引方位的！海部陽介說，四次航行都是朝東方划行，但一到汪洋大海，幾乎很難確立東方。南島語族擴散最遠到紐西蘭，所以特別請來有辨別方位能力的紐西蘭毛利族加入水手行列，運用風及海浪判定方位。

海部陽介說，這項計畫的終極目標是明年從台東長濱航向日本與那國島，驗證三萬年南島語族從台灣擴散的可能性，經過幾次試航，蒐集了很多海洋數據，未來一年間，將持續進行數據分析與研究。

台灣史前館副館長林志興表示，明年若能達成跨國航行的目標，將可以驗證日本先民三萬年前跨黑潮的「台灣沖繩海路」的假設。