〈南部〉串聯駁二、旗津 棧貳庫渡輪開航

2018-06-14

打造觀光黃金三角 賀陳旦看好效益

〔記者王榮祥／高雄報導〕棧貳庫往返旗津渡輪航線昨正式開航，可望串聯高雄捷運、輕軌與既有的鼓山旗津渡輪，讓駁二、旗津與哈瑪星，形成高雄觀光黃金三角並延伸到市區；交通部長賀陳旦看好航線效益，認為後勢可期。

市府強調 不會影響哈瑪星商機

部分哈瑪星商家擔心新航線會分流遊客，影響既有商機，高市府強調這是把餅做大，不但可舒緩鼓山旗津渡輪壓力，且通暢的運輸網絡可吸引更多民眾到訪，加上哈瑪星與駁二各有風格，便利的路網可讓遊客更願意參訪。

許立明促銷來棧貳、送旗津

鑑於駁二、哈瑪星、旗津等觀光景點已成熟，且鼓山旗津渡輪每逢假日常大排長龍，市府與台灣港務公司合作策劃棧貳旗津渡輪新航線，昨正式啟用，交通部長賀陳旦、立委李昆澤、代理市長許立明、台灣港務公司董事長吳宏謀均參與首航儀式，對於新航線效益有相當期待。

賀陳旦肯定高市府與港務公司合作模式，稱許新航線兼顧綠色生活、商業效能與觀光效益，認為後勢可期；許立明順勢促銷「來棧貳、送旗津」活動，鼓勵民眾八月底前參與棧貳庫優惠方案，當日消費滿一千元，就送兩張往旗津船票。

許立明表示，棧貳庫旗津航線使用電動渡輪，是最綠色、最環保的旅遊方式，結合輕軌、捷運，再搭配鼓山旗津渡輪，可建構駁二、旗津、哈瑪星更完整的旅遊交通網絡，且可再延伸到市區其他景點。

假日上午十一時至晚間八時營運

交通局說明，棧貳庫往返旗津渡輪屬觀光航線，營運時間為假日上午十一時至晚間八時，暑假期間平、假日皆營運，每半小時一班；昨首航後至端午連假也維持平、假日營運，端午過後僅假日營運，六月卅日起再恢復暑假平假日營運，八月底前，促銷票價現金四十元、刷電子票證廿元。