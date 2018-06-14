〈南部〉東基友善照護 住院可共聘看護

2018-06-14

獲衛福部通過 3月起實施

〔記者王秀亭／台東報導〕為減輕住院病人聘請看護的經濟壓力，衛福部推動「住院友善照護模式」，台東基督教醫院為台東縣唯一通過「住院友善照護醫院」審查的醫療院所，東基表示，今年三月起實施「共聘」陪病照顧服務員制度，即二至三位病人共聘一位看護，目前開放四間病房，共十張病床，未來還會逐步增加。

東基表示，住院病人以往聘請看護皆為一對一模式，台東縣行情為一天二十四小時費用兩千一百元，對家屬而言是項經濟負擔，加上縣內經濟弱勢家庭比例高，並非人人負擔得起，去年衛福部有意推動住院友善照護模式，為給病人更好的照護品質，又能降低經濟負擔，今年三月起實施「共聘」陪病照顧服務員制度。

東基解釋，以一對一看護費用一天二十四小時為兩千一百元來說，兩人共聘一位照服員每人一天只需支付一千五百元，若三人共聘一位，每人支付費用可降至一千三百元，對陪病照服員來說，收入也比一對一時增加。

原本為單身兄長住院而煩心的上班族媽媽，即利用兩人共聘一位照服員制度，讓兄長可以獲得妥善的照顧，自己也能安心上班，兼顧家庭，更能省下部分看護費用。

2至3人共聘 開放10病床

東基護理部主任歐惠容表示，該院陪病照服員皆透過同為東基公益的一粒麥子基金會人力庫媒合，目前有十位照服員可提供共聘陪病服務，同時透過相關培訓課程增加照護人力，而東基已開放四間病房共十張病床，未來會視需求逐步增加病床數。

有共聘需求的病患家屬可在急診室櫃檯辦理住院手續時提出，經院方評估或評核，才能確認可否共聘陪病照服員，確保獲得適切、優質照顧品質。