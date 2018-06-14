〈南部〉萬年溪整治 關鍵230公尺河段動工

2018-06-14

預計十月完工 解三萬戶水患

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市整治萬年溪水患問題關鍵的二百三十公尺河段昨天開工，連同用地徵收及溪床斷面加寬等費用共耗資一億五千多萬元，預計今年十月完工，沿岸的華山等四個里近三萬名住戶可望擺脫淹水夢魘。

屏東市公所指出，萬年溪流經迎春橋後，因河道縮小加上彎度過大，每逢豪雨，溪洪暴漲常溢堤成災，沿岸的萬山、大連、豐源及豐田等四個里近三萬名住戶，飽受水患之苦。

徵地加拓寬 花一億五千多萬元

為解決萬年溪水患問題的「最後一哩路」，市公所今年五月強制拆除迎春橋至廣東橋段占用戶，順利排除整治障礙，並獲得縣府補助一億五千多萬元所需經費，動工典禮昨由屏東縣長潘孟安及屏東市代理市長程清水等人共同主持，施工河段長度約二百三十公尺，河道堤頂寬度將從目前的八公尺拓寬為十二公尺。

市公所表示，整治經費有將近一億元是花在用地徵收補償上，完工日期預計在今年十月初，為避免施工期間遇上汛期豪雨引發溪水溢堤的情形，施工單位除維持原來的排水斷面外，也會增加擋水設施，減少溪洪對護岸的沖蝕，安全為優先考量。

潘孟安表示，目前縣府已在萬年溪上游包括九如黃金橋、圳寮及海豐共新闢六處濕地，未來自行車道也將串接到此河段，整個萬年溪水質將從源頭淨化、污染源截流到河川整治，將還給大家對萬年溪的兒時記憶，重新找回城市的生命力。