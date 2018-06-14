〈台北都會〉姚文智掃街黨部相挺 丁守中與吳敦義齊拉票

2018-06-14

〔記者周彥妤、鍾泓良／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨前往市場拜票，除了綠營北市黨部主委陳正德、執行長趙心瑜到場相挺，外界視為「網內互打」的中山大同區議員顏若芳、同區議員參選人陳怡君也雙雙現身；國民黨台北市長參選人丁守中昨則至藍營中央黨部出席中央農漁業工作委員會工作會，與國民黨主席吳敦義、高雄市長參選人韓國瑜同台，向農漁會代表拉票。

姚文智昨上午前往濱江市場、榮星市場掃街拜票，行前提到將要開始走上街頭拜票，也呼籲外界踴躍出席六月廿三日首場大型造勢晚會。談到廿三日辦完造勢活動後，是否有信心民調會扶搖直上？姚表示，自己民調早就一直往上衝，前陣子謠言、假民調輩出，希望未來銷聲匿跡，市民期待的是參選人提出的市政願景。

姚文智沿街拜票，有的攤商合影留念，適逢端午節將屆，也有攤商送上粽子，祝福姚「包中」，高喊「凍蒜」。

國民黨台北市長參選人丁守中昨則到國民黨中央黨部出席中央農漁業工作委員會工作會，與國民黨主席吳敦義、高雄市長參選人韓國瑜一同呼籲大家買水果、漁產。

丁守中致詞表示，他過去在立法院經濟委員會，最關心的就是創造農漁民與消費者的雙贏；他提到北市有關渡平原、陽明山等農業區，因此在立法院期間也致力推動觀光休閒農漁業。丁也不忘向各農漁會代表拉票，希望大家都可以幫忙，並說如果「二○一八我們能夠贏，二○二○我們吳主席就能夠贏！」