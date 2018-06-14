〈台北都會〉都更基金剩12億 預算挹注挨批有失公平

2018-06-14

〔記者鍾泓良／台北報導〕市長柯文哲五月於大同區斯文里三期整宅推動「全程型公辦都更」，意即由市府擔任實施者，減少建商分食都更利潤，達「產權坪換室內坪」，兩百六十戶共耗資十七億元台北市都更基金，而今僅剩十二億元，難以再支應其他公辦都更案。都更處表示，未來可以透過市府編列預算來挹注。但都市專業者改革組織（OURs）秘書長彭揚凱表示，市府花大筆公帑推動公辦都更，最後受益的都是私地主，有失公平。

台北市都更基金資金收入來源包括都市計畫變更回饋、容積獎勵回饋及市府編列預算等，但近年房市不景氣，資金來源大幅縮水，扣除斯文里三期公辦都更案，基金內目前僅剩十二億元。

根據共同負擔比，市府在兩百六十戶的斯文里三期整宅公辦都更投入約十七億元，估算下來一戶約投入六百五十三萬元；若斯文里一期、二期及蘭州國宅比照斯文里三期施作全程型公辦都更，至少還需六十二．三億元。

斯文里三期花17億 每戶都更基金投入653萬

彭揚凱表示，市府光是要在兩百六十戶的斯文里公辦都更就花了十七億元，質疑未來廿一處整宅，近一萬戶的居民是否都可比照辦理，擔心最後只能推兩、三案就卡關。他說，市府在斯文里分回九十三戶，但全數都當成都更中繼宅安置住戶，而非變賣，等到十幾年後才賣恐再面臨房屋折舊問題。

斯文里後恐難再辦全程型公辦都更

都更處表示，都更基金近年收益減少，但仍有數筆進帳；若未來都更基金資金不足，也可比照住宅基金由市府編列預算挹注。都更處也說，未來房價可能還會再波動，現在就斷定房屋折舊必損失言之過早，市府是基於協助老舊社區更新才投入公辦都更，投入資金都有透過權利變換分回房舍，強調市府既無損失，也無圖利私地主。

然而，都更處坦言，全程型公辦都更須耗費大量行政人力，目前斯文里一、二期應有機會繼續維持全程型，但蘭州國宅恐須再評估。

議員：都更基金恐成無底洞 議會不會支持

國民黨議員陳永德指，都發局去年已把一半的局務預算挹注給住宅基金，如今還想挹注都更基金，但都更、住宅基金都沒有短期償還計畫，終究會讓基金成為市政的無底洞，直說若市府繼續這樣編預算，議會一定不會支持。