〈台北都會〉侯友宜：內心坦蕩蕩 尊重處理

2018-06-14

〔記者何玉華、葉冠妤、陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨天強調，他的妻子在文化大學宿舍案完全合法，到了選舉才被重新炒作，他表示內心坦蕩蕩，「該怎麼處理就怎麼處理」；另外，民進黨新北市長參選人蘇貞昌處理A7合宜宅污水問題，多次表示「是國民黨的議長蔣根煌拜託我解決的」，外界解讀拔樁意味濃厚。蔣根煌昨天和侯友宜同台，他盛讚侯處理事情有效率，力挺「無縫接軌」當選市長。

對於台北市政府將針對文化大學宿舍重新調查，侯友宜回應說，這是五年多前的舊聞，台北市政府和市議員當年都會勘過，完全合法、沒有問題，「但選舉到了就出現不一樣的聲音」，「該怎麼處理就怎麼處理，我都尊重。」

俗稱「新莊大拜拜」的新莊地藏庵文武大眾爺千秋聖誕遶境，昨天起一連兩天登場，新莊消防分隊在大拜拜期間供奉雲林斗南順安宮菜圃媽、湄洲聖二媽，侯友宜和蔣根煌、市議員黃林玲玲等人參加；蔣根煌致詞時，盛讚侯友宜做事有效率，不管推動公共托育中心或老人福利，「統統沒問題」，希望讓侯友宜無縫接軌當選市長。

侯友宜昨天也與板橋區卅六名里長座談，里長們反映各里的基層建設經費在運用上綁手綁腳，他承諾說，當選後會把錢、權下放給里長，讓里長們好好發揮，公所扮演督導、評核的角色。