〈台北都會〉蘇貞昌：侯應講清楚 不能逃避

2018-06-14

〔記者何玉華、邱書昱／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜夫婦將建物出租給文化大學當宿舍，民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天受訪表示，一間房子有九十九個門牌，侯友宜怎麼弄到？新北市民都想知道，應該講清楚，不能老是逃避。

蘇貞昌昨晚出席板橋區的新北市屏東同鄉會活動，他表示，一個房間僅五坪大，本來只住兩個學生，為了一年兩千多萬元的租金，竟然分租給四個學生，既沒有安全也沒有正義，「學生好可憐」。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞批評侯友宜「為富不仁」，並指侯友宜就是整個「蝸牛宿舍」的概念總設計師，侯友宜一直把宿舍土地的違法使用推給文化大學、把年租金收入推給「老婆娘家有點小錢」，卻對違反學生居住安全原則與居住品質的情況視而不見；他反問侯友宜，知道這棟宿舍是文化大學宿舍中最貴最小的嗎？把五坪雙人房改四人房，平均每人只分得一．二五坪，只有住宅法規範每人最小居住面積二．一坪的一半而已，「如果這不是為富不仁，什麼才是為富不仁？」

黃韋鈞說，侯的好友葉毓蘭之前接受電視台專訪時，爆料侯友宜掌控土地用途、主導房地產投資，在節目中還誇侯工於分析、很有生意頭腦，台北市政府六年前就曾經開罰這棟宿舍，侯在二○一二年也曾說過要校方考量學生權益，給學生更多的生活空間，但六年過去了，難道侯友宜不知道，學生的生活空間沒有改善嗎？只顧著租金照收，每年一樣漲五％？