〈台北都會〉文大宿舍爭議案／處理為難 柯P：該怎麼辦就怎麼辦

2018-06-14

〔記者黃建豪、鍾泓良、何玉華／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜妻子名下的陽明山土地，承租給文化大學做為學生宿舍案，台北市政府正在釐清是否違反相關法令；對於該案是否影響侯友宜的選情？台北市長柯文哲昨天坦言，如何處理讓他很為難，怎麼做都不太對。

柯文哲受訪表示，這棟宿舍的使用執照是二○○八年核發，並非在他任內，已交代都市發展局「該怎麼辦就怎麼辦」；他並說，要求都發局詳查當時的公文是怎麼寫的？怎麼核准的？至於是否強制斷水斷電？柯說，也不要太刻意，「該怎麼做就怎麼做」。

台北市都發局長林洲民表示，二○一二年因為有民眾檢舉文化大學「大群館」違反公共安全，建管處當時對文大開罰六萬元，「大群館」供學生住宿，將發函給文化大學，儘速安排現勘。另一方面，都發局都市規劃科認定「大群館」使用執照註記為集合式住宅，屬於擁有九十九個門牌的集合式住宅，而非「一個門牌九十九戶」的寄宿住宅，認定是集合式住宅。

另外，有網路媒體報導，就在柯文哲下令調查侯友宜夫婦在文化大學宿舍案有無違法的敏感時刻，新北市政府副秘書長邱敬斌、新北市城鄉發展局副局長汪禮國，十二日到台北市政府和都發局副局長張剛維闢室密談，懷疑是表達「關心」，有瓜田李下之嫌。

張剛維表示，邱敬斌、汪禮國都是都發局昔日的老同事，十二日見面是討論退休員工慶生會、土地管理自治條例修法內容等，其中也有聊到文化大學宿舍案，但僅止於新聞報導上的內容，他嚴正否認「被關說」。

邱敬斌、汪禮國昨天同聲喊冤，強調如果要關說就會約在外面，怎麼會光明正大地走進市府？前天的拜訪純粹是祝賀老同事陳建華升官、提醒生日餐敘事宜，與侯友宜的文化大學宿舍案完全無關。

邱敬斌說，昨天是他的生日，以前在台北市都發局服務，老同事有每月聚餐的習慣，他利用生日前請同事吃飯聚聚，很早就約好在十二日晚上餐聚。