〈台北都會〉36組原創樂團 夏日淡水接力開唱

2018-06-14

23日至8月26日每週六、日晚開唱

〔記者翁聿煌／新北報導〕「夏日原創音樂會」來囉！將於六月廿三日至八月廿六日在淡水漁人舞台熱鬧開唱，每週六、日晚間六點半至八點半，由卅六組原創樂團輪流登場；市府觀光旅遊局長陳國君表示，創意吸睛的貨櫃漁網燈飾首次亮相，搭配漁人舞台專屬Logo與繽紛燈飾，點亮淡水漁人舞台夜晚，引爆今夏最搖滾的淡水。

超過14種以上不同曲風饗樂迷

他指出，深受民眾喜愛的淡水漁人舞台，今年主題是「We Love Music」，將帶來更多元的曲風，包括民謠、嘻哈、林班原民風、爵士、世界音樂、各類型搖滾、另類音樂、龐克等，總計超過十四種以上，帶給樂迷精彩的視聽饗宴。

脫拉庫樂團與恰吉唱響第一棒

廿三日率先登場的是「脫拉庫樂團」與「恰吉」，以搖滾不敗的魅力唱響第一棒，前身為騷包樂團主唱的「恰吉」與「脫拉庫樂團」，分別為前後跨越十五年、通過貢寮國際海洋音樂祭洗禮的前十強樂團，開幕當天歡迎樂迷親臨現場，感受仲夏夜的搖滾魅力。

陳國君說，壓軸場由八月廿五日的「鱷魚樂團」與「Boxing樂團」帶來熱鬧奔放的表演，整整八週的活動期間，淡水漁人舞台嚴選卅六組樂團好手演出，搭配資深樂手、活動主持人「阿炮師」每場活動的樂風導聽，並結合文創手作市集與貨櫃屋原住民烤肉、啤酒、爆米花，編織搖滾的夏日夜晚。