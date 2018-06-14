〈台北都會〉基隆白米甕砲台彈藥庫 明年修復

2018-06-14

列入大基隆歷史場景計畫

〔記者俞肇福／基隆報導〕在基隆市中山區白米甕砲台下方斜坡運砲車道旁的彈藥庫，是市定古蹟白米甕砲台範圍內的附屬遺跡，由於年代久遠、殘破，先前僅有圍籬隔離，常被街友或吸毒者闖入；彈藥庫土地為軍方所有，今年三月已在房舍遺跡外加裝鋼棚減少毀壞，市府文化局列入「大基隆歷史場景計畫」中，明年將啟動修復。

白米甕砲台又稱荷蘭城砲台、光華砲台，位於中山區光華路三十七號巷底，位處基隆港口西岸的白米甕砲台，與基隆港東岸的砲台是昔日基隆港區東西兩側的防守主力；砲台的範圍不大但格局特殊，長形的山丘上有指揮所、四座砲台及觀測台，呈一字橫列排開，與馬公大山堡壘砲台造型、年代相近，是基隆的市定古蹟。

彈藥庫是白米甕砲台範圍內的三棟附屬遺跡，地方人士長期抱怨彈藥庫破爛、髒亂，成為治安死角，市府去年行文軍方，希望比照中正路要塞司令部及校官宿舍加裝頂棚加固保護，避免再有街友佔用、垃圾堆積。

軍方完成鋼棚加框、加固

軍方已在今年三月完成鋼棚加框、加固，並公告該區域為市定古蹟白米甕砲台範圍，若毀損古蹟、暫定古蹟或附屬設施，可依文化資產保存法處六個月以上、五年以下徒刑，併科五十萬元以上、二千萬元以下罰鍰。

市府文化局調查，彈藥庫房是白米甕砲台附屬遺跡的主要建築，推測與砲台同時興建，約在西元一九○○年日治時期，隸屬於基隆要塞，二次大戰後由國軍接收，彈藥庫房完整保留其他砲台庫房保存不完整的「鋼製屋架結構」，市府計畫在明年的「大基隆歷史場景計畫」中啟動修復。