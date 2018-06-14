〈台北都會〉吳音寧被傳喚 強調絕無不法

2018-06-14

〔記者楊國文、溫于德、楊心慧、施曉光／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧被檢舉違法贈菜、贈酒，昨首度遭台北地檢署以「他字案」被告身分傳喚到庭。據悉，吳音寧為表清白，昨備妥贈禮相關簽呈、單據給北檢，並強調絕未送酒給民進黨台北市黨部等政黨有關對象，作業流程均符合公司規範，絕無不法。

北檢蒐證後，昨以被告傳喚吳音寧出庭，另以證人身分傳訊北農主秘路全利；吳音寧供稱，確有從業務推廣費用中買酒及禮盒送人，這是基於公關需要，而且是「慣例」，也有報請主管機關核准，一切公開、合法，且有簽呈、單據可供查證，送禮對象絕不包括政黨相關人士。

另，國民黨昨召開記者會，國民黨發言人王鴻薇質疑，檢調上一次傳訊韓國瑜是在北農總經理任內，當時因為韓國瑜擋了別人的路，民進黨就說韓是流氓、黑道、菜蟲，當韓國瑜下台後，檢調也就鬆手，但經過一年半的時間後，韓國瑜千錯萬錯的就是要參選高雄市長，而且聲勢高升，加上現任總經理吳音寧出事，所以檢方才又要查韓國瑜。

奇怪的是，市場處在昨傍晚發出北農改革員工獎金、人員任用制度新聞稿，新聞稿指北農在二○一六年底獎金發放額度過高及人員任用違反農產品批發市場管理辦法而產生爭議，同年柯文哲指示研議建立規範，包括取消三節獎金、獎金總金額上限為四．四個月月薪、獎金發放總額確實以預算編列等。但隨即又在市府高層要求下撤下新聞稿，外界質疑柯不想打臉韓國瑜。