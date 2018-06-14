〈台北都會〉北農反擊 不准政風來查帳

2018-06-14

政風處：是「陪同」未進行「調查」

〔記者蕭婷方、吳政峰／台北報導〕昨北檢以被告約談北農總經理吳音寧，北農昨首度高調回擊，指北市府日前派政風處至北農查帳，行為已屬違法，未來也不會允許政風機構至北農查帳。對此，北市政風處副處長江北鑾回應，當初考量政風單位參與較公正，才由政風處「陪同」市府官員前往，並未主動進行「調查」，未來不會再派員至官股公司。

議員打臉 印資料機器差點壞掉

不過隨即遭北市議員許淑華打臉，指內部人員向她陳情，政風處於五日第一次至公司查帳，影印七百份資料，含傳票、發票、憑證、請示單等，每份都影印四張，第二次則要求公司將二○一五年至今的業務推廣費細節，以電子檔傳給市府；查帳當天印到影印機差點壞掉，批市府違法濫權還公開說謊。

北農總經理日前處理剩菜程序遭質疑，後續北農還遭控涉以業務費買六十瓶洋酒予民進黨北市黨部，後續雖然皆被證實為子虛烏有，但話題仍延燒。北市長柯文哲本月五日備詢時還說，已下令政風處至北農查帳，隨後市府相關局處便在本月五日、七日兩度至北農查帳。

批市府政風處查帳違法 指公司非公務機關

北農昨首度強硬表示，公司並非公務機關、也非公營事業，屬於自負盈虧之民營事業，「依法台北市政府政風處並無權限調查本公司相關經營事項」，「北市政風處多次至本公司進行調查，已屬違法」，公司未來將不再允許政風機構至北農進行調查，盼北市政風處不要再逾越法律權限。

即使柯已在議會坦承自己下令政風處查帳，市府發言人劉奕霆昨卻說，政風處並非由市長指派去查帳。

柯又改口 指市長沒資格看報告

〔記者黃建豪、蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲上週二雖聲明「不會質疑吳音寧的品德」，卻在當天派政風處到北農查帳，遭外界質疑違法，昨又發生調查報告透過議員被公開，柯即改口稱查帳結果連他都沒看過，還說北農雖然是北市府有股份的公司，但還是要回到董事會治理，理論上，市長也沒有資格去看監察人的報告，要由董事會自行處理。