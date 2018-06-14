〈台北都會〉板橋大街整齊 里長：小巷纜線像蜘蛛網

2018-06-14

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府自豪連續七年獲得環保署清潔考核「最乾淨城市」的美譽，但板橋區多名里長昨天與國民黨市長參選人侯友宜座談時卻吐槽說，大馬路雖然乾淨整齊，但許多小巷弄的纜線卻像蜘蛛網般的雜亂不堪，以前清潔隊還會掃小巷弄，現在卻說人力不足、只能掃大馬路，巷弄要里長自己想辦法。

板橋區新民里長陳志煌在座談會建議說，「不要只看大街的表面 ，要多看小巷弄」，長期來，管線單位各自為政，道路挖完補完，換了單位又來一次，道路補得像補丁，最嚴重的是有線電視跟電信業者的纜線，沿著一、二樓間的屋簷到處亂牽 ，市府雖然要求業者清理，但不少巷弄仍是雜亂無章。

龍翠里長張振發說，升格改制後，經費、人力理應增加，但以前會掃小巷弄的清潔隊員，現在只掃大街、大馬路，里長反映後獲得「人力不足」答案，反而請里長去找志工幫忙清掃小巷弄；滿翠里長林重光也抱怨說，環保局推動黃金資源回收站的態度變得消極。

市府：纜線剪除清整約1100多公里

新聞局新聞行政科官員指出，市府從二○一一年起推動纜線清整計畫，二○一三年用纜線標章區隔固網、交通號誌、監視器、廣播系統及有線電視等纜線，讓民眾依標籤分辨權責單位，並清查無主纜線，從二○一四年起與公所、養工處逐條清整剪除，並要求新的社區建案或施作共同管溝時，纜線一定要地下化，累計至今已清整剪除約一千一百卅多公里長度的纜線。

養工處：今年將完成8處路段

市府養護工程處官員表示，老舊社區沒有共同管路，有線電視、固網等纜線無法下地，定期請區公所提報需要清整的路段再排定會勘，將既有的纜線整理後綑成一束，剪除不需要的廢線，去年已施作板橋區中正路、樹林區大安路、新店區建國路等路段，今年將陸續完成淡水、三峽、蘆洲等八處路段。

環保局主任秘書程大維表示，清潔隊環境維護的重點，上午在主、次要幹道，下午派遣人力整頓里內環境，有環保志工的里則由里長率領做里內清理，若里長有需求，可聯絡各區清潔隊協助清理環境。