〈北部〉9大眷村故事館開張 86歲嬤憶苦思甜

2018-06-14

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市公所、宜蘭縣綠能協會及中山新邨管理委員會合作，在社區成立「宜蘭縣九大眷村故事館」，展出居民提供的老眷村照片；八十六歲黃秀英阿嬤，看著自己十八歲年輕時的照片說，這張照片已有六十八年歷史，想起老眷村房子破舊、生活清苦，但當年生活的歡笑與淚水，令人難忘。

一九四九年國民政府遷台，國軍與眷屬也跟著來台，政府為其興建或配置的村落就是眷村；宜蘭縣有盱江新村、慈仁七村、化龍一村、化龍二村、敬業新村、凌雲新村、金陵一村、金陵新村及篤行三村等九大眷村。

眷村環境在時間推移下，隨著人口移出，房舍逐漸老舊不適居住，國防部、宜蘭縣政府等單位整合九大眷村進行改建，二○一二年六月在縣政中心新建全新大樓，共五百八十九戶，讓原眷村居民抽籤分配入住，原九大眷村土地及建物收歸國有。

宜蘭市中山新邨社區昨成立「宜蘭縣九大眷村故事館」，眷村居民提供老眷村照片，以「一張照片，有說不完的故事」為訴求，滿滿都是歷史回憶。來自湖北的黃秀英提供八張年輕時照片，還有結婚照等，這些照片都有五、六十年歷史了。

黃秀英看著泛黃的相片回憶當年，她說，來台後，她與丈夫都在羅東被服廠工作，收入不優渥，眷村房屋多是泥巴做的，颱風來時屋頂都被掀掉，生活雖然清苦，但點點滴滴有歡笑、也有淚水，讓人難忘。

宜蘭市長江聰淵說，期望藉由故事館的開幕，協助眷村文化傳承，帶動社區永續發展，歡迎大家到中山新邨參觀，看看老眷村文化如何在新社區產生新的火花。