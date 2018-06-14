〈北部〉阿里嘎該巨人展 美崙山藏「妖怪村」

2018-06-14

在地傳說 巨人會巫術、吃嬰

〔記者花孟璟／花蓮報導〕南投的妖怪村是日本妖怪村的「山寨版」，花蓮奇萊平原有屬於本土的巨人傳說，在北花蓮的南勢阿美族、撒奇萊雅族文化圈中，傳說巨人阿里嘎該（Alikakay）會巫術，到部落吃嬰兒、戲弄婦女，而牠的「產地」就在美崙山周邊！

「阿里嘎該─美崙山巨人和牠的產地」特展正在花蓮展出。策展人黃啟瑞說，展覽名稱從「哈利波特」發想，這部全球暢銷的小說是中古歐洲想像世界的大集合；至於日本也有河童、雪女、天狗等地方傳說的妖怪，最後變成觀光吉祥物，花蓮在地的傳說就是阿里嘎該（Alikakay）！

展出藝術創作、生活器具等

展覽中除了介紹阿里嘎該的「巨人妖怪傳說圈」，有起源及包括日治時期「蕃族調查報告書」等各種版本的Alikakay故事、台灣有關「妖怪」的創作文本，還把巨人衍生的藝術創作、生活器具、地圖等一併展出。

如「我所想像的Alikakay」單元，邀請翁淑美陶藝工作室師生、撒固兒部落文化健康站長輩的畫作、東華藝術創意系師生的羊毛氈，呈現各種不同的巨人想像；另外，傳說中，巨人趁男人去美崙溪捕魚，變成丈夫回家欺騙婦女，所以現場也展出阿美族捕魚、狩獵的器具，呈現人與河流、與環境的關係。

阿里嘎該故事也被靜浦國小的師生改編成「光影劇：狡詐的巨人Alikakay」（https://youtu.be/4qhr9UXj_0s），去年參加全國學生創意戲劇比賽拿到特優，演出道具也在現場展出。

黃啟瑞說，阿里嘎該巨人傳說，可能是過去老人家為了恐嚇小孩產生的「故事」，但也有可能是真實歷史事件，透過口傳故事轉化，慢慢轉成象徵符碼；現在回頭去找，希望能發現巨人故事的社會文化意義，找到它可以持續在這片土地創生新事物的可能性。