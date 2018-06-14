〈北部〉1年救4命 太平山派出所邱小明獲蘭城警英獎

2018-06-14

宜蘭縣33警獲獎

〔記者林敬倫／宜 蘭報導〕宜蘭縣警察局三星分局太平山派出所員警邱小明，多次在平均海拔一千八百公尺高山，執行山難救援任務，去年救回四條性命，昨在警察節前夕獲頒「蘭城警英獎」。邱小明說，每次山難救援都在與時間賽跑，但只要看到受困民眾平安，內心就感到滿足，這也是他熱愛警察工作的原因，往後會繼續盡忠職守，為民服務。

六月十五日是警察節，宜蘭縣警察局昨舉辦第四十屆警察節暨第五屆蘭城警英獎頒獎典禮，由宜蘭縣代理縣長陳金德主持，共有三十三人獲獎。

太平山派出所員警邱小明、宜蘭分局偵查佐藍虢鎮等十人榮獲「蘭城警英獎」； 羅東分局警員陳宏緯、礁溪分局警員林泰佃獲頒「全國績優警勤區」獎；刑事警察大隊小隊長蕭聰池、少年警察隊組長葉俊龍等二十一人，獲頒「服務滿三十年資深績優警察獎章」。

邱小明：看到民眾平安獲救 充滿感動與滿足

四十四歲邱小明是台東縣布農族人，警員班一百五十期畢業，從警資歷二十五年，現在是一線三警員，在太平山派出所服務兩年，去年在山區執行山難搜救，救回四條寶貴生命。

邱小明說，去年十一月，有登山客受困深山嚴重失溫，他與所長、派出所同仁、林務局人員及高山嚮導，在深山搜救了兩天，在海拔一千八百公尺山谷，找到失溫受困的張姓民眾，大家輪流搬運擔架，把人安全送下山送醫，這是必須與時間賽跑的艱困任務，還好最後順利完成。

邱小明指出，在高山的派出所一年平均有三到四件山難救援任務，每次出動需要耗費不少時間、精力與體力，只要人沒找到，心裡就忐忑不安，但看到民眾平安獲救，就充滿感動與滿足，這也是支撐他的動力，以及從事警察的責任與榮譽，很感謝家人默默支持，會持續致力於警察工作，為民服務。