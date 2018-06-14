〈北部〉苗栗關懷據點公糧一次到位 來不及吃完就長蟲

2018-06-14

苗縣向農委會爭取公糧資源

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕邁入高齡化社會，苗栗縣政府積極成立社區關懷據點，盼迄今全縣共設置一○八個據點，提供共餐服務共九十五個，苗縣府也向農委會爭取公糧米資源提供各據點，農糧署每三個月一次無償撥給米糧，依各據點所提報統計數據，平均每次約配發一百六十公斤不等，但卻因配給量大、缺乏儲存空間，致許多米糧逾期長蟲。

3個月160公斤 量大無儲存空間

因考量社區照顧關懷據點募集資源不易，苗栗縣政府委託衛福部社會及家庭署向農委會農糧署申請提供無償公糧米補助，協助各供餐據點能降低食材成本，提高服務意願及品質，但近來陸續有據點反映，因單次配給量過大，據點缺乏保存設備，以致新鮮白米擺放逾期陸續長蟲。

苗縣府社會處表示，過去農糧署每三個月一次無償撥給米糧，依各據點所提報統計數據，以每餐○．一四公斤為基準計算，每次約配發一百六十公斤不等，但因縣內各據點皆無合適保存空間，以致於部分據點傳出公糧未吃完就已變質長蟲。

縣府：農糧署允改變撥給方式

對此，社會處向農糧署申請改變撥給方式，除提供以真空包裝、耐久放的白米外，配額也從三個月一次改為一．五個月一次，縮短公糧暫存時間，並由各鄉鎮市公所派車統一提領、分配至轄下據點，再由各據點加速消化米糧、妥善管理避免淋濕受潮導致變質。

另外，衛福部今年要求各據點須將服務項目、特殊故事、學習成果等資料建置於電腦系統中。但有許多據點反映，志工多為五、六十歲以上長者，不擅長使用電腦作業，新政策反而帶來困擾。

縣府社會處先安排四個輔導員，協助各據點解決資訊方面疑難雜症，明年則擬向衛福部爭取資訊能力培力方案補助，優先輔導各據點幹部，提升電腦文書處理能力，並成為種子教師，陸續教育其他志工。