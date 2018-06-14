〈北部〉《桃園》咖啡渣電池 中原化工：成本不到20

2018-06-14

〔記者李容萍／中壢報導〕國人每年喝掉廿八．五億杯咖啡，中原大學化學工程系五名學生省思「剩餘的咖啡渣還有什麼利用價值？」發現咖啡渣除了被作為除臭、堆肥用途，也可當作鋰離子電池極片材料，經團隊實驗試產開發出「咖啡渣電池」，成本低於廿元，比市售鋰電池還便宜，創造出「咖啡渣綠色奇蹟」、正朝創業之路邁進。

中原大學每年舉辦實作競賽，鼓勵學生們運用所學的專業解決各種問題，今年首度與靜宜大學、高雄科技大學合辦「創天下」創新創意實作競賽，昨驗收成果與頒獎，中原化工系團隊的「咖啡渣電池」在科技資訊創新類贏得第一名。

做鋰離子電池極片材料

中原化工系學生蔡幸諭表示，走在校園裡，常見老師、同學們人手一杯咖啡，團隊因此思考「何不讓咖啡渣再利用」，於是大家結合綠色能源理念與創新科技進行實驗發展，團隊將咖啡渣當作鋰離子電池的極片材料，透過氮摻雜的技術來提升在電性測試上的表現，幾經測試，果然成功研發出咖啡渣鋰離子電池。

指導老師指創業可能性高

市售的鈕釦型鋰離子電池價格為廿至廿五元不等，中原化工系團隊開發出的咖啡渣鈕釦型電池成本每個不到廿元，指導老師劉偉仁也十分肯定這項產品技術，他指出，創新且成本低、更兼具環保，創業的可能性高。

「創天下」競賽分為科技資訊 創新、智慧生活應用、文化創意設計與社會創新服務四大類組，吸引全國卅五所大專院校、一六五組團隊報名參賽，參賽作品都融入許多生活巧思。

中原醫工系學生因看到外婆使用電鍋、大湯鍋不易端出且有燙傷危險，開發了「內鍋升降台」讓鍋子拿取更方便；商設碩專班鄭雲鳳與日籍生大森紗雅合作製作「生活溝通圖卡」，十六張簡易日常會話卡片搭配精緻溫馨的插圖，可以協助老人居家照護以及自閉症兒童溝通訓練；電機系團隊也以廁所為發想，將光電控制元件用於捲筒衛生紙智慧感應，可解決上完廁所沒有衛生紙可用的窘況。