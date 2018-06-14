〈北部〉9028線蘇澳、羅東往返新北 端午限時優惠

2018-06-14

〔記者何玉華／新北報導〕端午節三天連續假期快到了，國道五號每逢假日就壅塞，讓駕駛人叫苦連天。台北暨大都會客運共同營運的國道客運九○二八線，將從十五日零時起至十八日廿四時止，限時四天提供優惠價，「新店大坪林←→蘇澳」全票優惠價一四五元（原價一七四元）、「新店大坪林←→羅東」全票優惠價一百元（原價一二○元）。

為了鼓勵民眾使用大眾運輸工具，國道五號在宜蘭至頭城路段機動實施大客車通行路肩及主線儀控措施（紅綠燈管制），搭乘國道客運約比自行開車節省三十分鐘，配合端午連假，行駛新北市新店區與宜蘭蘇澳、羅東的九○二八線提供優惠票價。

大都會客運總經理李建文指出，使用電子票證搭乘宜蘭市區公車或公路客運轉乘九○二八，還可再享全票廿一元、半票十一元的轉乘優惠，優惠後的新店－蘇澳全票僅需一二四元，新店─羅東全票僅需七十九元。

李建文舉例，從宜蘭縣蘇澳鎮出發，先搭乘宜蘭市區一二一路線至蘇澳車站轉乘九○二八路線，全票已享端午連假優惠價一四五元，因持電子票證享受轉乘優惠再減免廿一元，實際只要一二四元，相當於原價七折左右。

來自花蓮欲前往蘇澳的旅客，可持電子票證搭乘台鐵區間車至東澳火車站，再轉乘宜蘭縣轄公車一二一路線前往蘇澳，享有一段票免費的優惠，一二一路線每日有三班次。

他建議說，連假期間要返回花蓮的民眾，可搭乘九○二八線到羅東再轉乘台鐵區間車前往花蓮，回程使用鐵公路轉乘，便宜又便捷，建議在新店大坪林站購買九○二八線鐵公路聯運票全票二○九元，半票一一○元，在羅東站轉乘台鐵前往花蓮；從花蓮返回新北市新店時，可使用電子票證搭乘台鐵至羅東站轉乘九○二八線，享國道客運票價優惠，使用電子票證者從花蓮往新店全票僅需一九六元（台鐵一一七元+九○二八線七十九元）。

李建文表示，乘車前請到售票櫃台購票或使用電子票證於車上直接刷卡付費即可，回數票在優惠期間不退還差額，建議恢復原價後再使用回數票。